SYS-DAT, Intermonte alza target price e conferma Outperform

SYS-DAT

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato la) e incrementato il(a 7,00 euro per azione dai precedenti 6,00 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato.Gli analisti affermano che i risultati del quarto trimestre del 2024 evidenziano ancora una volta ladi SYS e la. L' ultima acquisizione (A&C Holding), che è stata portata a termine a una valutazione interessante, rappresenta una mossa strategica che consente a SYS di espandere la propria gamma di soluzioni e sbloccare opportunità di cross-selling, garantendo al contempo l'impegno del management dell'azienda acquisita attraverso schemi di incentivi a medio/lungo termine.Intermonte ha. Il nuovo TP non tiene ancora conto del potenziale valore aggiuntivo che SYS potrebbe generare da ulteriori M&A, che vengono stimati in 30-55 milioni di euro, ipotizzando una leva finanziaria tra 1,0x e 2,0x.