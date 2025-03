illimity, niente lista del CdA. Assemblea convocata il 29 aprile

illimity

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, haal 31 dicembre 2024. Come già reso noto , il bilancio dell'esercizio 2024 chiude con un risultato consolidato, escludendo le svalutazioni di avviamenti, pari a 316 migliaia di euro dopo aver contabilizzato rettifiche e accantonamenti straordinari per 133 milioni di euro. Considerando le svalutazioni degli avviamenti, il risultato netto di Gruppo è negativo per 38,4 milioni di euro.L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include la proposta del Consiglio di Amministrazione didella Capogruppo illimity Bank S.p.A. pari a 103.956.980,38 euro.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la2025, alle ore 9:00 presso la sede sociale in via Soperga, 9 a Milano in unica convocazione. All'ordine del giorno c'è la proposta di posticipo della nomina degli Organi Sociali ad un'assemblea degli azionisti da convocarsi successivamente.Ilhaai fini del rinnovo degli organi, alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento.