Lockheed Martin abbassa guidance su utile dopo onere da 1,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, ha registrato undi 18,2 miliardi di dollari nel, rispetto ai 18,1 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2024. L'è stato di 342 milioni di dollari, pari a 1,46 dollari per azione, inclusi 1,6 miliardi di dollari di perdite di programma e 169 milioni di dollari di altri oneri. Questo dato si confronta con 1,6 miliardi di dollari, pari a 6,85 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2024.Ilè stato di 201 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2025, rispetto a 1,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2024. Ilè stato di -150 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2025, rispetto a 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2024."Nel corso degli ultimi mesi, i sistemi e le piattaforme Lockheed Martin si sono dimostrati ancora una volta altamente efficaci nelle operazioni di combattimento e nel dissuadere ulteriori aggressioni. I nostri F-35, F-22, PAC-3, THAAD, Aegis e molti altri, con a bordo soldati, aviatori, marinai degli Stati Uniti e dei loro alleati si sono comportati in modo estremamente efficace nelle situazioni più cruciali e difficili - ha dichiarato il- Sulla base di questo record di performance e della promessa di diverse tecnologie avanzate in fase di sviluppo, i nostri. Ad esempio, diverse nazioni alleate hanno recentemente annunciato ulteriori acquisti di F-35, l'Esercito degli Stati Uniti ha assegnato finora oltre 1 miliardo di dollari in contratti relativi ai missili e la Forza Spaziale degli Stati Uniti sta ordinando ulteriori satelliti GPS IIIF. Allo stesso tempo, il nostro processo di revisione dei programmi in corso ha identificato nuovi sviluppi che ci hanno portato a. Di conseguenza, stiamo sostenendo una serie di oneri in questo trimestre per far fronte a questi nuovi rischi identificati. Rimaniamo impegnati a fornire queste capacità critiche su cui i nostri clienti contano e siamo pienamente concentrati sulla crescita che prevediamo come risultato dell'aumento di interesse e della domanda per i prodotti e le tecnologie di Lockheed Martin"."Manteniamo le previsioni per l'intero anno 2025 per fatturato, flusso di cassa operativo, spese in conto capitale, free cash flow e riacquisti di azioni - ha aggiunto - Gli oneri del programma sostenuti nel trimestre, derivanti dai nostri, rappresentano un passo necessario per continuare ad agire per migliorare l'esecuzione dei programmi".Lockheed Martinpari a 21,70-22,00 dollari, rispetto alla stima precedente di 27,00-27,30 dollari.