Duomo Topco (Kiko), S&P assegna rating B+ e outlook stabile

(Teleborsa) - La neo costituitaprevede di emettere titoli senior garantiti da 500 milioni di euro e una linea di credito rotativa super senior (RCF) da 85 milioni di euro per supportare le intenzioni didi acquistare il 69% del rivenditore italiano di cosmeticidalla famiglia Percassi per circa 1,4 miliardi di euro. L Catterton e la famiglia Percassi contribuiranno con circa 925 milioni di euro di common equity. Lo scrive S&P Global Ratings, assegnando un rating preliminare "B+" a Duomo Topco."Il solido modello di business di Kiko, la redditività superiore alla media e l'ampia portata geografica sono alla base delladel gruppo nei suoi mercati principali, in particolare in Italia, dove detiene circa il 12,6% del mercato e ha generato il 32% dei ricavi nel 2023 - si legge in una nota - Detto questo, la piccola scala di Kiko lo rende vulnerabile ai cambiamenti nel panorama competitivo del settore della bellezza".L'riflette le aspettative di S&P secondo cui Kiko raggiungerà la crescita attraverso l'apertura di nuovi negozi elevando al contempo il proprio marchio, supportando così un margine EBITDA adjusted in modo sostenibile superiore al 25% nel periodo 2024-2025. L'agenzia di rating ritiene inoltre che gli investimenti espansivi peseranno sul free operating cash flow post leasing, previsto scendere a 53 milioni di euro negativi nel 2024 per poi tornare positivo a circa 40 milioni di euro nel 2025.