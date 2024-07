Anima e CR Volterra, partnership di medio-lungo termine nel risparmio gestito

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un, con una durata di cinque anni, rinnovabile.L'accordo si inserisce nella strategia del gruppo ANIMA di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale, si legge in una nota. La partnership prevedeche ANIMA possasulla rete delle filiali della banca con sede a Volterra, a sostegno delle attività di consulenza finanziaria e collocamento.Cassa di Risparmio di Volterra è un istituto di credito fondato nel 1893 e oggi contadiffuse capillarmente sul territorio della Toscana. Tra i suoi azionisti c'è il gruppo Ion di Andrea Pignataro."L'accordo con la Cassa di Risparmio di Volterra conferma ancora una volta la volontà di ANIMA di essere presente in modo crescente sul mercato delle banche territoriali, per le quali siamo sempre di più un punto di riferimento per il risparmio gestito", commenta, Responsabile Reti Bancarie di ANIMA.