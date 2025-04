Banco Desio e Italiana Assicurazioni, partnership decennale per il comparto Vita

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha sottoscritto una partnership strategica con Italiana Assicurazioni, compagnia di Reale group, per una collaborazione commerciale della durata di 10 anni, finalizzata a integrare e completare l'attuale offerta di prodotti assicurativi di Banco Desio con soluzioni innovative e competitive.La proposta di Italiana Assicurazioni si è distinta per l’alta qualità della gamma prodotti, l’innovazione delle soluzioni assicurative offerte e l’efficienza del modello di servizio, perfettamente integrabile con l’operatività della banca.Con questa operazione, spiega una nota, Banco Desio rafforza ulteriormente la propria strategia di sviluppo nel comparto assicurativo Vita, in linea con il proprio piano industriale e con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più complete, personalizzate e performanti.L’, ha dichiarato: "Siamo grati dell’interesse che abbiamo riscontrato e molto soddisfatti dell’accordo chiuso con Reale Group. Questa partnership rappresenta per noi un; siamo una Banca fortemente orientata alla crescita e all’attenzione nei confronti del cliente e siamo certi di avere trovato il partner giusto che condivide questi nostri valori ed ambizione. Ci sono grandi opportunità per una Banca come la nostra che cerca di identificare sempre le migliori soluzioni per i propri clienti e Italiana Assicurazioni, un partner di grande standing, ha creduto nelle nostre ambizioni di crescita condividendo con noi la volontà di creare valore nel lungo termine mettendo a disposizione dei nostri clienti prodotti e servizi di alto valore, capaci di rispondere in modo efficace alle loro esigenze di investimento e protezione".ha commentato: “L’accordo tra Banco Desio e Italiana Assicurazioni segna unper Reale Group e attesta la solidità e l’efficacia del nostro modello assicurativo, arricchito dalla condivisione di valori fondamentali tra le nostre realtà. Siamo soddisfatti per l’esito di questa gara, che ci consente di realizzare un’opportunità strategica di sviluppo, ampliando l’accesso a soluzioni assicurative in un mercato sempre più dinamico ed esigente. Un’istituzione solidae radicata nel territorio, Banco Desio è un partner ideale per porre le basi per una relazione di lungo termine, creando valore per tutti gli attori coinvolti.”ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter annunciare questa partnership decennale con Banco Desio, con cui avevamo già intrapreso un percorso di crescita, sfruttando le sinergie di posizionamentogeografico, agevolati da strutture decisionali interamente in Italia. Grazie a questa rafforzata collaborazione, mettiamo a disposizione soluzioni innovative nell’ambito Vita e Investimento, pensate per rispondere alle esigenze di protezione e crescita patrimonialedella clientela. Il nostro obiettivo è valorizzare e rinforzare il modello di vendita multicanale, caratteristico di Italiana Assicurazioni, offrendo strumenti assicurativi efficaci e personalizzati, in un’ottica di consulenza qualificata e di lungo periodo".