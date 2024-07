Bellini Nautica, Alessandro Papetti nuovo Financial & Strategic Advisor

Bellini Nautica

ABN AMRO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, hain qualità dial fine di supportare la crescita e lo sviluppo delle diverse linee di business. Papetti porta con sé una profonda esperienza nel private equity e nelle operazioni di M&A.Dopo aver lavorato per Chase Gemina eall'inizio della sua carriera, è diventato direttore degli investimenti presso Arca Impresa Gestioni, per poi entrare inal momento del lancio nel 2003 come partner. Nel 2016, lascia Clessidra e lancia, una struttura di investimento innovativa per investitori privati. Nell'aprile 2018 ha raccolto 110 milioni di euro con un veicolo di investimento quotato in Borsa in Italia,, veicolo promosso insieme a Gamco, asset manager quotato al NYSE. Negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo nel mercato italiano di, la struttura di investimento creata nel 2010 da Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta e Philippe Donnet."Il gruppo Bellini ha saputo delineare una nuova fase del suo sviluppo, ormai ampiamente avviata, con obiettivi strategici molto chiari che uniscono tradizione ed innovazione - ha commentato Papetti - Per la realizzazione di tale sviluppo la nuova generazione guidata da Battista ha coinvolto profili e competenze di primissimo livello, fornendo un".