Eventi e scadenze del 27 marzo 2025

Martedì 25/03/2025

Mercoledì 26/03/2025

Giovedì 27/03/2025

Aatech

Abc Company

Ala

Alfonsino

Alkemy

Bellini Nautica

Bolognafiere

Circle

Convergenze

Cyberoo

Datrix

Distribuzione Elettrica Adriatica

Egomnia

Eligo

Elsa Solutions

Energy

Eviso

Fos

Franchi Umberto Marmi

Gambero Rosso

Green Oleo

Industrie Chimiche Forestali

Italian Exhibition Group

Litix

Neosperience

Notorious Pictures

Palingeo

Pattern

Philogen

PLC

Racing Force

Sabaf

Siav

SOL

Somec

Trevi

Unicredit

Unipol

Yolo Group

H&M Hennes & Mauritz Ab

(Teleborsa) -- Palazzo Mezzanotte, Milano - La 24ª edizione della Star Conference di Borsa Italiana offre alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane- Bruxelles - Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Europe at a Crossroads: A Time to Act for Competitiveness and Growth" (L'Europa a un Bivio: È Tempo di Agire per la Competitività e la Crescita)- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato virtuale- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina in programma a Parigi- Bruxelles - I ministri si concentreranno sulla dimensione ambientale del patto per l'industria pulita, presentato dalla Commissione il 26 febbraio 2025 e sulle politiche ambientali globali alla presenza della sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Inger Andersen- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:30 -- Le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono le Comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio e Ministro Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 202509:00 -- Evento in presenza a presso Le Village by CA, Milano - 2ª edizione. Sfide, opportunità e casi d'uso dell'Intelligenza Artificiale in un'industria assicurativa in cambiamento09:00 -- Pubblicazione del Rapporto Annuale della BCE sulle attività di vigilanza 202409:00 -- Biblioteca centrale ‘G. Marconi’ del CNR - Workshop organizzato dall'Istituto di studi giuridici internazionali del CNR (Cnr-Isgi). Interverranno rappresentanti del MASE, del MIMIT, delle Regioni, della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nonché esperti del mondo della ricerca, della società civile e del settore produttivo09:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato dall'Associazione Gruppo Apollo. Durante i lavori sarà presentato lo studio "Arte: il valore dell'industry in Italia", promosso dal Gruppo Apollo e realizzato dall'osservatorio di Nomisma, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Presenti, tra gli altri, il Ministro Giuli e i presidenti delle Commissioni Cultura di Senato e Camera, Marti e Mollicone10:00 -- Dichiarazione introduttivo della Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, Claudia Buch, in audizione alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles11:00 -- Sede di Confindustria, Roma - Presentazione del Papporto Cyber Index PMI, organizzato da Confindustria che analizza la preparazione delle PMI italiane contro i rischi informatici. Realizzato con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Politecnico di Milano, il rapporto fornisce strumenti per migliorare la sicurezza digitale e contribuire alla creazione di un Cyber Index nazionale ed europeo. Parteciperanno esperti del settore cybersecurity e rappresentanti di istituzioni e imprese11:30 -- Roma, Palazzo Montemartini - La presentazione della 57ª edizione di Vinitaly anticiperà le novità della fiera internazionale del vino, che si svolgerà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. Saranno presenti figure di spicco del settore. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono, tra gli altri, il ministro Lollobrigida, il presidente, l'AD e il DG di Veronafiere, e il presidente dell'Agenzia ICE13:00 -- Senato - Presentazione del Rapporto annuale con focus sull'efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2025 realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari italiani (Fiaip), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività)- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Esame del Progetto di Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.- CDA: Bilancio- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2024- CDA: Bilancio09:00 -- Appuntamento: Conference call destinata al mercato finanziario e stampa durante la quale H&M Group presenterà i risultati finanziari conseguiti dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025