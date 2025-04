Sanlorenzo, Daniele Lucà nominato CEO della controllata Simpson Marine

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato la. Nel suo nuovo ruolo, Lucà riporterà direttamente a Massimo Perotti, Executive Chairman, e guiderà lo sviluppo del business strategico del Gruppo Sanlorenzo in Asia Pacific, attraverso la sua controllata, Simpson Marine, consolidando la presenza dei brand Sanlorenzo, Bluegame e Nautor Swan in un mercato in forte crescita e di cruciale importanza per l'azienda., guidando le operazioni commerciali nei mercati EMEA, APAC, NAFTA e LATAM e supervisionando lo sviluppo della rete di vendita e distribuzione. Inoltre, porta in Simpson Marine un'esperienza consolidata di oltre vent'anni in ruoli di leadership nei settori della transizione energetica e dell'automotive., ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President in, gestendo investimenti strategici per lo sviluppo della mobilità sostenibile, con particolare focus su idrogeno e biometano. Precedentemente, è stato membro del Consiglio di amministrazione di Teoresi. Inoltre, ha maturato un'importante esperienza in FCA come Business Development Director in EMEA, contribuendo alla transizione del gruppo verso la mobilità elettrica e giocando un ruolo chiave nella fusione con PSA, che ha portato alla nascita di"La nomina di Daniele Lucà, un manager che ha dimostrato in questi anni di esser guidato da passione, impegno, professionalità e visione, è un tassello importante per la nostra crescita nel mercato APAC, regione in forte espansione su cui puntiamo per la crescita dei marchi Sanlorenzo, Bluegame e Nautor Swan - afferma- Con la nuova leadership di Daniele e insieme a tutto il team di Simpson Marine, che vanta una eccellente conoscenza del settore della nautica di alta gamma, delle dinamiche di mercato e una estesa capillarità sui territori di maggior interesse, sono certo che coglieremo le opportunità di crescita che ci siamo prefissati".