Kering, nuovi AD per i marchi italiani Ginori 1735 e Brioni

Kering

(Teleborsa) - Il colosso del lusso franceseha annunciato ladi Mehdi Benabadji in qualità di nuovo Amministratore Delegato di Ginori 1735 e di Federico Arrigoni quale nuovo Amministratore Delegato di Brioni, a far data dal 6 maggio 2025., che ha guidato Brioni nel ruolo di Amministratore Delegato dal 2020, porta in Ginori un solido track record in materia di trasformazione strategica e sviluppo internazionale. Sotto la sua leadership, Brioni ha intrapreso un processo di riorganizzazione operativa di successo e ha attraversato un periodo di forte crescita, rafforzando il posizionamento nel panorama dell’abbigliamento maschile di lusso. In qualità di Amministratore Delegato di Ginori 1735, guiderà la prossima fase di espansione dell’iconica casa fiorentina, elevandone ulteriormente il posizionamento nei segmenti del lifestyle e articoli per la casa di lusso. Mehdi riporterà a Jean-Marc Duplaix, Kering Deputy CEO e Chief Operating Officer.ha ricoperto fino a oggi la carica di Deputy CEO and Asia Pacific President di Saint Laurent. È entrato in Kering nel 2006, presso Gucci, e successivamente è stato nominato Worldwide HR Director di Saint Laurent nel 2015. Da allora, ha consolidato la propria esperienza all'interno della Maison francese, ricoprendo ruoli globali fondamentali, tra cui Asia Pacific President and Chief Commercial Officer. Nel 2023, è stato nominato Saint Laurent Deputy CEO, supervisionando direttamente tutte le attività industriali e commerciali del marchio. In qualità di Amministratore Delegato di Brioni, la sua missione sarà quella di consolidare ulteriormente il posizionamento globale della Maison, accrescendone la desiderabilità e il successo. Federico riporterà a Francesca Bellettini, Kering Deputy CEO e Responsabile dello Sviluppo dei Marchi.