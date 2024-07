Shell sospende costruzione di impianto europeo per biocarburanti

Shell

(Teleborsa) - Il colosso energetico britannicopresso il suoda 820.000 tonnellate all'anno presso a, nei Paesi Bassi, per riconsiderare la consegna del progetto e garantire la competitività futura date le attuali condizioni di mercato.Di conseguenza, il numero degli appaltatori si ridurrà in loco e l'attività rallenterà, contribuendo ae a ottimizzare la sequenza dei progetti, si legge in una nota. "Sospendere temporaneamente la costruzione in loco ora ci consentirà diper il progetto", ha affermato Huibert Vigeveno, Downstream, Renewables and Energy Solutions Director di Shell."Siamo impegnati a raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, con carburanti a basse emissioni di carbonio come parte fondamentale della strategia di Shell per aiutare noi e i nostri clienti a decarbonizzare in modo redditizio - ha aggiunto Vigeveno - E, offrendo più valore con meno emissioni".Shell ha preso una decisione finale sull'investimento per l'impianto di biocarburanti nel. L'impianto è progettato per produrre carburante per l'aviazione sostenibile () e. Shell è uno dei maggiori trader di energia e miscelatori di biocarburanti al mondo. Attraverso la sua joint venture Raizen in Brasile, Shell è il più grande produttore di etanolo di seconda generazione e il principale produttore di etanolo da canna da zucchero a livello globale.