Tavolo Automotive al Mimit, Assocostieri: valorizzare biocarburanti e favorire transizione sostenibile

(Teleborsa) - Oggi, in occasione del Tavolo Automotive, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, il Direttore Generale di Assocostieri, Dsul riconoscimento del ruolo strategico dei biocarburanti nella transizione ecologica e sulla necessità di accelerare la sostituzione del parco veicolare pesante con mezzi a basse emissioni.Nella propria Concept Note, la Commissione Europea sottolinea l’urgenza di ridurre le emissioni nel settore automobilistico, omettendo tuttavia di menzionare il contributo fondamentaleIn occasione del G7 Clima, Energia e Ambiente, tra cui la diversificazione delle fonti energetiche, la compatibilità con le motorizzazioni esistenti e il sostegno all’economia circolare. Le imprese del settore stanno già investendo in biocarburanti avanzati quali FAME, HVO, biometano e bioetanolo, elementi essenziali per la costruzione di un sistema energetico più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.Assocostierie potrebbe compromettere la competitività del settore. È pertanto imprescindibile valorizzare tutte le soluzioni energetiche disponibili, tra cui GPL, CNG/GNL, bio-GPL e biometano, che contribuiscono concretamente alla riduzione delle emissioni inquinanti.L’Associazione "sottolineando tuttavia la necessità di estendere tali misure a tutte le tecnologie sostenibili, e non esclusivamente ai veicoli elettrici. In particolare, ha dichiarato Dario Soria, "è importante adottare strumenti di incentivazione mirati per i veicoli pesanti a basse emissioni, un aspetto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE, che richiede un’adeguata dotazione finanziaria e una pianificazione strategica di lungo periodo. Il settore del trasporto pesante, infatti, rappresenta una delle principali fonti di emissioni, e il suo rinnovo con veicoli a basse emissioni e a trazione alternativa è cruciale per un’efficace transizione ecologica".È necessario anchedi riduzione delle emissioni di CO2. Il recente decreto del 6 agosto del MIT, che ha visto esaurirsi in pochi secondi i 25 milioni di euro destinati al rinnovo dei mezzi pesanti, ha dimostrato un grande interesse da parte degli operatori per la sostituzione dei veicoli inquinanti con soluzioni più sostenibili. Stimolare ulteriormente questo processo è fondamentale affinché gli autotrasportatori possano accedere a soluzioni a basse emissioni senza rimanere legati ai tradizionali veicoli a gasolio.Assocostieri, non solo per ridurre le emissioni inquinanti, ma anche per sostenere l'economia circolare e favorire l’adozione di combustibili nazionali prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti. Questo non solo riduce immediatamente le emissioni, ma supporta anche la competitività delle aziende italiane, impegnate nello sviluppo di tecnologie avanzate per un futuro energetico più sostenibile".