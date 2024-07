Technogym, Equita conferma stime e target in attesa della semestrale

Equita

Technogym

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, in attesa della semestrale che sarà diffusa il 2 agosto, da cui è atteso un newsflow supportive e pienamente coerente con le attese FY.Gli analisti scrivono che la società appare piuttosto fiduciosa sulle guidance, forte anche della visibilità fornita dal portafoglio ordini sia in termini di fatturato che di margini e deiin termini di forza del marchio (con la recente inaugurazione del nuovo flagship store a Parigi, proprio a ridosso dell'evento).Viene fatto notare che il titolo tratta a 19.4x adj. PE 12m fwd ex-cash, vs. 23.5x di media storica pre-pandemia (con leggero debito), "su utili che godono di buona visibilità, per un gruppo che vanta(EBITDA margin a circa il 19%, cassa netta pari a circa il 10% della market cap, FCF/EBITDA a circa il 50%) e(in particolare grazie a posizionamento nei club di fascia alta, esposizione alla crescente domanda per health longevity e prevenzione, forte posizionamento nel Middle East)", si legge nella ricerca.