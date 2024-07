Al via l'obbligo Ue: tappo solidale per le bottiglie di plastica

(Teleborsa) - In, da oggi scatta l'obbligo di vendere contenitori per le bevande di plastica con ilal contenitore per un lembo, il cosiddetto '', così chiamato perché ne previene la dispersione nell'ambiente e dovrebbe invogliare i consumatori a riciclarlo insieme alla bottiglia una volta finito di usare entrambi.La direttiva europea del 2019 sulla plastica monouso ha vietato dal 2021 la vendita di prodotti come piatti, posate, cannucce e cotton fioc. Da luglio di quest'anno entreranno in vigore anche i, in modo che siano meno d'impatto per l'ambiente. "I tappi e i coperchi di plastica sono tra gli articoli di plastica monouso che si trovano", ammette la Commissione europea nella direttiva, dal momento che sono tra i primi 5 oggetti trovati durante le operazioni di pulizia e monitoraggio dei rifiuti.I requisiti si applicano alle bottiglie di plastica e agli imballaggi compositi, ma. Gli Stati UE devono riciclare fino al 90% delle bottiglie di plastica monouso entro il 2029.Mentre la stretta entra in vigore in tutta Europa,a fine maggio la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per non aver recepito "pienamente e correttamente" la direttiva e per aver violato gli obblighi previsti dalle norme sulla trasparenza del mercato unico.Bruxelles attende risposte entro fine luglio. Oppure, avanzerà sull'iter legale.