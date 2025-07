Haiki+ rileva 100% di Ecobat Resources Italy e diviene primo produttore piombo in Italia

Haiki+

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto il contratto per, uno dei principali operatori nel, nella produzione di piombo e leghe di piombopwer un corrispettivo di, che comprende l’acquisto, al valore nominale, di tutti i crediti vantati dai venditori nei confronti di Ecobat Resources Italy e della società controllata da quest’ultima Politec S.r.l..Con questa acquisizione,e rafforza integralmente la filiera del riciclo delle batterie al piombo, gestendo in modo diretto tutte le fasi del ciclo: dalla raccolta al recupero e alla raffinazione del piombo e della plastica.Questo risultato consente a Haiki di, contribuendo in modo concreto all’economia circolare e alla riduzione della dipendenza dell’Italia da materie prime estere."Con questa operazione proseguiamo in un percorso industriale strategico che ci consente di rafforzare la filiera del riciclo delle batterie al piombo e valorizzare ogni componente, trasformando un rifiuto complesso in nuova risorsa", afferma, CEO di Haiki+.