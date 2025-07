Reporting di sostenibilità: perché l’assurance è fondamentale

(Teleborsa) - "L’importanza dell'nel" è il titolo di un documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. Il documento prende le mosse dall’della proposta di direttiva sul rinvio dei termini () che si ponedi alcuni obblighi afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.Alla luce del mutato contesto normativo di riferimento, nel documento si, in ragione dell’evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.Per i commercialisti "i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance. Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all’obbligo,anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l’accountability verso gli stakeholder".È importante "prepararsi alle sfide future: un’impresa che sia in grado di, in un miglior posizionamento di mercato e, quindi, possa essere valutata con una probabilità di default più bassa".