Keyword Studios accetta l'offerta da 2,2 miliardi di sterline di EQT

Keyword Studios

(Teleborsa) - La società di private equity svedeseil gruppo di servizi di videogiochi britannicoin un accordo da 2,2 miliardi di sterline. L'accordo, che Keyword ha dichiarato di voler raccomandare ai suoi azionisti, prevede un corrispettivo in contanti di 2.450 pence ad azione, pari a un premio del 66,7% rispetto al 17 maggio, prima dell'inizio del periodo di offerta.L'acquisizione valuta l'interoa circa 2,1 miliardi di sterline su base completamente diluita e implica undi circa 2,2 miliardi di sterline e un multiplo di circa 15,9 volte l'EBITDA rettificato di Keyword Studios per il periodo di 12 mesi terminato il 31 dicembre 2023 di 139 milioni di sterline.Keyword Studios è un fornitore globale di soluzioni creative e tecnologiche completamente integrate per i settori dei videogiochi e dell'intrattenimento. Le azioni di Keyword Studios sono quotate suldella Borsa di Londra.La società veicolo con cui verrà fatta l'acquisizione è indirettamente controllata dal BPEA Fund VIII di EQT e vede anche un investimento di