UniCredit lancia il programma "Skills for Transition"

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il lancio di, un programma sociale che mette a disposizione unaa favore di giovani e aziende per supportarli nel loro percorso verso la transizione verde. Il programma permetterà di sviluppare le competenze necessarie in risposta ai bisogni di un ambiente in continua evoluzione, generando allo stesso tempo un impatto sociale misurabile. L'iniziativa, interamente finanziata dalla banca, è in linea con il forte impegno di UniCredit nel promuovere unae con il suo costante sostegno all'istruzione, un fattore chiave per il futuro dell'Europa. Questo fa parte dell'obiettivo dichiarato dalla banca, in linea con i suoi impegni ESG, di fornire alle comunità le leve per il progresso.Il programma Skills for Transition, che viene lanciato simultaneamente indel Gruppo UniCredit (Italia, Germania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania), è suddiviso in due iniziative dedicate, rivolte a due diversi beneficiari: studenti e lavoratori delle aziende clienti di UniCredit, per aiutarli a svolgere un ruolo attivo in una transizione giusta ed equa.L'iniziativa dedicata agli, sviluppata da, offre a coloro che saranno selezionati la possibilità di partecipare a due percorsi formativi, un Master per neolaureati e un bootcamp di quattro mesi per studenti in corso e laureati. Entrambi hanno l'obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza della transizione verde e del framework Net Zero, aiutandoli ad acquisire competenze che aumenteranno le loro future prospettive di lavoro.Ilprevede anche lacon alcune delle aziende più attive nella transizione verde. Gli studenti affronteranno sfide specifiche legate al business e acquisiranno esperienza, mettendo in pratica le loro nuove competenze.L'inizitiva rivolta ai, sviluppata in collaborazione con Accenture, fornisce formazione alla forza lavoro delle aziende clienti di UniCredit, offrendo specifici percorsi di apprendimento per aumentare le competenze. I corsi di formazione verranno erogati a partire dall'ultimo trimestre dell'anno, tramite una piattaforma digitale, nella lingua locale di ciascun Paese."Consideriamo l'istruzione terziaria una delle leve fondamentali per aiutare i nostri clienti e le comunità a progredire verso una società più sostenibile, inclusiva ed equa", ha dichiarato, Head of Group Strategy & ESG di UniCredit. "In quest'ottica, siamo orgogliosi di promuovere il programma Skills for Transition, che mira non solo a incrementare l'occupazione e a migliorare la mobilità sociale, ma anche a farlo in modo da mettere le aziende in condizione di superare alcune delle maggiori sfide che si trovano ad affrontare oggi"."Siamo orgogliosi di collaborare con UniCredit nell'ambito del programma 'Skills for Transition'. Un'iniziativa di formazione che si allinea perfettamente con il purpose di POLIMI Graduate School of Management che è quello di plasmare un futuro migliore per tutti, facendo leva sull'innovazione. Il percorso rappresenta concretamente la nostra strategia di formare e ispirare un ampio pubblico sui temi legati al Purpose, all'Innovazione e alla Sostenibilità, dotando giovani talenti e professionisti delle competenze necessarie per guidare cambiamenti significativi nella transizione verde", ha dichiarato, Dean di POLIMI Graduate School of Management e Direttore Scientifico del programma.