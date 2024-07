Cloudia Research, Algebris Investments sale al 7,8% del capitale

Cloudia Research

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), ha comunicato che l'azionistaha superato la soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale, detenendo 340.000 azioni, pari alsociale."Siamoche un investitore quale Algebris Investments abbia aderito al progetto di Cloudia Research, che ne riconosca il valore e ne condivida le prospettive - ha commentato il- La sua esperienza rappresenterà sicuramente un ulteriore punto di forza per lo sviluppo futuro della società".(societa` controllata al 100% da Marcantonio Angelo Merafina) ha il 51,66% del capitale sociale (e il 60,75% dei diritti di voto), mentre ilha in mano il 40,53% del capitale sociale.