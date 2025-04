Generali Investments: continua sfiducia nel dollaro americano

(Teleborsa) - "Ilin quanto questi avrebbero potuto aumentare i flussi di capitale verso il dollaro come rifugio sicuro, compensando i costi più elevati delle importazioni. Questa dinamica ha funzionato bene durante il primo mandato di Trump e in vista delle elezioni statunitensi del 2024. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente". Lo sottolineaHead of Macro & Market Research di Generali Investments spiegando che "l'escalation delle preoccupazioni commerciali dall'inaugurazione di Trump ha coinciso con un calo del dollaro. Un segnale allarmante di una rapida erosione della fiducia nella valuta statunitense è emerso la scorsa settimana, quando l'intensificarsi della guerra commerciale ha portato a una vendita massiccia dei Treasury statunitensi, con il maggiore aumento settimanale dei rendimenti a 10 anni dal 2001, e a un calo del dollaro (EUR/USD in diminuzione del 4% dal 2 aprile, raggiungendo il massimo in tre anni)".In genere, rendimenti più elevatiQuesto fenomeno è familiare nei mercati emergenti in difficoltà, ma è stato anche osservato nel Regno Unito nel 2022, quando la sfortunata PM Truss ha presentato un 'mini-budget' imprudente. Attualmente, gli investitori stanno evitando il dollaro USA principalmente a causa dell'aumento delle paure di recessione negli Stati Uniti. Tuttavia, l'aumento simultaneo dei rendimenti a lungo termine suggerisce che la fiducia nella valuta statunitense sta iniziando a vacillare".È vero che la vendita di Treasury della scorsa settimanatavia, il dollaro non ha beneficiato nemmeno del rimbalzo delle azioni statunitensi dopo l'annuncio di Trump di una pausa nei dazi. Gli investitori, in cerca di protezione in un contesto di crescente tensione commerciale, si stanno rivolgendo piuttosto a valute come CHF, EUR e JPY come rifugi sicuri", conclude.