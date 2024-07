Fiera Milano, term sheet con Fondazione per trasferimento uffici

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il CdA di, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha deliberato favorevolmente in merito a un'tra la società e la propria controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.L'operazione ha ad oggetto il, attualmente situati presso il complesso fieristico di Rho. Tali uffici, di proprietà di Fondazione Fiera Milano e concessi in locazione a Fiera Milano nell'ambito del contratto di locazione del Polo Esterno sottoscritto nel 2014, saranno trasferiti in una nuova sede ubicata nelle immediate vicinanze del complesso fieristico di Rho. La nuova sede, situata in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, comprende uno spazio complessivo di 8.708 mq ed è anch'essa di proprietà di Fondazione Fiera Milano.Sulla base delle analisi economico-finanziarie condotte, la società comunica che gliderivanti dall'operazione in oggetto