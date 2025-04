Omer, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,07 euro

Omer

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di ununitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari adper ciascuna azione ordinaria avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla società alla data odierna, per un importo complessivo di 2.004.478,56 euro, con stacco della cedola in data 19 maggio 2025 (record date 20 maggio 2025) e pagamento a partire dal 21 maggio 2025.I soci hanno anche deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027, nonché dilimitata volontaria delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio, alla societàsecondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.