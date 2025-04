Cembre, fatturato in crescita del 2,3% nel primo trimestre

Cembre

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha deliberato l'approvazione del2024 e la destinazione dell'utile dell'esercizio. In particolare, ha deliberato la distribuzione di undi 1,88 euro per azione al lordo delle ritenute di legge (il dividendo sull'utile 2023 era stato pari a 1,80 euro per azione). La data di stacco della cedola numero 28 è il 12 maggio 2025, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) è il 13 maggio 2025, mentre il pagamento è fissato a partire dal 14 maggio 2025"Ledell'esercizio 2025 sono insul corrispondente periodo del 2024. Si può stimare che anche nell'esercizio 2025 il fatturato consolidato del Gruppo Cembre sarà in crescita, con il mantenimento di positivi risultati economici - ha commentato il- L'assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di dividendo confermandolo in 1,88 euro per azione, dividendo che risulta essere al livello più elevato nella storia della società (il dividendo sull'utile 2023 è stato pari a 1,80 euro per azione)".