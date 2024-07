Carlsberg compra la britannica Britvic, deal da 3,3 miliardi di sterline

Carlsberg

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per rilevare la società britannica di bevande analcoliche,. Il gruppo danese valuta l'azienda di soft-drinks 3,3 miliardi di sterline e offre 1.315 penny per azione.Il CdA di Britvic sostiene l'operazione, con un premio del 36% rispetto al prezzo delle azioni prima che le notizie dell’interesse per l’acquisizione venissero rivelate.Carlsberg aveva già presentato in precedenza due offerte, una a 1.200 penny e l'altra a 1.250 penny, entrambe respinte dal consiglio di amministrazione di Britvic.Britvic che salgono del 4,7%, così come quelle di Carlsberg che guadagnano il 4,3%