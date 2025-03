Deliveroo, primo anno di utile e free cash flow positivi nel 2024

Deliveroo

(Teleborsa) -, società britannica di food delivery quotata alla Borsa di Londra, ha comunicato che ilè stato in aumento del 6% ein aumento del 3% a valuta costante nel, con ordini in aumento del 2% che segnano un ritorno alla crescita.Forte crescita dell', in aumento del 52% a 130 milioni di sterline (2023: 85 milioni di sterline); margine EBITDA rettificato (in % di GTV) aumentato all'1,7% (2023: 1,2%).per l'anno di 3 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 32 milioni di nel 2023.di 86 milioni di sterline, che include un deflusso di 48 milioni per eccezioni di cassa e un afflusso di 77 milioni di capitale circolante dovuto principalmente alla tempistica di fine anno, escludendo 27 milioni di interessi attivi.Lesono: crescita di GTV a un tasso high-single digits (in valuta costante); EBITDA rettificato compreso tra 170 e 190 milioni di sterline, con investimenti mirati per cogliere le opportunità di crescita future."Nell'ultimo anno ci siamo concentrati senza sosta sul rendere l'esperienza Deliveroo ancora migliore - ha dettodi Deliveroo - I solidi risultati che abbiamo annunciato oggi, con il nostro primo utile annuale e un free cash flow positivo, nonché la crescita del GTV nei nostri settori verticali, dimostrano che la nostra strategia sta funzionando"."Sebbene, sono fiducioso che possiamo continuare a generare crescita concentrandoci sulle leve sotto il nostro controllo: supportare i nostri partner della ristorazione per soddisfare la domanda inesplorata dei consumatori in nuove occasioni, ampliare la nostra offerta di generi alimentari e al dettaglio e migliorare costantemente il nostro CVP", ha aggiunto.