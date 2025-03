Eli Lilly punta a lancio farmaco Mounjaro in Cina, India, Brasile e Messico

Eli Lilly

società farmaceutica statunitense

S&P 100

Eli Lilly

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,62% allineandosi alla debolezza del mercato.La società prevede di lanciare, in Paesi come la Cina, l'India, il Brasile e il Messico entro il 2026. Lo ha dichiarato il Direttore Finanziario Lucas Montarce durante la Leerink Partners Global Healthcare Conference.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 862,3 USD. Primo supporto visto a 849,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 843,6.