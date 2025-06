STMicroelectronics, Urso: confronto va avanti, Piano industriale entro la pausa estiva

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italy,, ha dichiarato che si aspetta daentro la pausa estiva un progetto industriale per l'Italia "chiaro e definito". "Il confronto va avanti - ha spiegato il ministro in occasione di un evento all'Aeroporto di Fiumicino -. Abbiamo affrontato e risolto prima il grande investimento sul polo produttivo die ora ci stiamo confrontando con l'azienda, anche sulla base delle giuste rivendicazioni dei sindacati, sul polo lombardo affinché si consegua anche in quel caso un risultato positivo che segni davvero un recupero rispetto a quanto non è stato realizzato negli anni precedenti, affinché si assicurino anche al Polo diinvestimenti e competitività all'interno del progetto nazionale e internazionale di questa multinazionale"."Mi auguro - ha aggiunto - che ci sia un Piano industriale entro l'estate che risponda, non solo agli interessi importanti e significativi del polo industriale di Catania, ma anche a quelli del polo di Agrate, che riteniamo altrettanto importante". "Alla fine di questoche continua su diversi livelli tecnici, nazionali, locali e politici - ha sottolineato Urso - io mi auguro che sia possibile convocare unin cui il Piano industriale, cioè il Piano Italia di Stm all'interno di un Piano internazionale di questa multinazionale, sia soddisfacente anche per i lavoratori di Agrate e della Lombardia"."Siamo impegnati affinché anche ad Agrate si individui unaper garantire al nostro paese di affermare la sua leadership sulla microelettronica", ha ribadito il ministro. Sullo stabilimento di Catania è previsto un investimento complessivo di circa 5, comprensivo di risorse statali per circa 2 miliardi di euro. "Siamo impegnati con i colloqui con la multinazionale - ha aggiunto - affinché siano recuperati anche gli svantaggi sugli investimenti realizzati altrove", quindi anche ad Agrate.