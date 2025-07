MEF, Protocollo d’intesa con Eurispes su promozione iniziative per la valorizzazione del patrimonio pubblico

(Teleborsa) - È stato sottoscritto oggi presso gli uffici del, ilper la promozione di iniziative congiunte in materia di valorizzazione deltra il, in persona del Direttore Generale dell’Economia Avv. Francesco Soro, e l’, rappresentato dal Presidente, Prof. Gian Maria Fara.L’intesa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione istituzionale tra le Parti, attraverso attività di studio, ricerca, divulgazione e analisi dei dati sul tema del, riconosciuto qualeper la rigenerazione urbana, la coesione territoriale e la transizione ecologica, nonché quale snodo cruciale per il miglioramento della sostenibilità della finanza pubblica.Lasi articolerà attraverso diverse linee di intervento, tra cui ile l’, diretti anche all’elaborazione di proposte strategiche e operative, lo scambio di dati e informazioni e la realizzazione di documenti di approfondimento tematico e analisi.In questo contesto, verrà favorita la partecipazione anonché la promozione di attività di confronto e cooperazione con istituzioni, università, centri di ricerca e organismi nazionali e internazionali. Verrà valutata la partecipazione a programmi di finanziamento e progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali.