Istat: entro il 2050 il 34,6% della popolazione italiana avrà più di 65 anni

(Teleborsa) - Ledelineano per l’Italia un futuro segnato da profondi cambiamenti strutturali, dove il peso dell’attuale distribuzione per età supera l’influenza dei futuri comportamenti demografici, pur in un contesto incerto. Sono queste le ultime previsioni demografiche dell’, aggiornate al 2024.L’allungamento della vita media, la persistente bassa natalità e le trasformazioni dei modelli familiari confermano un, che porterà a un rafforzamento del processo di invecchiamento. Le migrazioni dall’estero continueranno a offrire un contributo positivo, ma non sufficiente a invertire la tendenza.La popolazione residente,, con un calo graduale ma costante.Secondo l'stat, i cambiamenti previsti entro il 2050 prevedono:mentre la fascia di età attiva (15-64 anni) scenderà dal 63,5% al 54,3%, con una perdita di 7,7 milioni di individui (da 37,4 a 29,7 milioni).Anche la composizione familiare subirà forti cambiamenti:. Le famiglie unipersonali cresceranno fino al 41,1% (oggi sono il 36,8%). Il numero medio di componenti per famiglia scenderà da 2,21 (2024) a 2,03.Gli