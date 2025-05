RedFish, KT&Partners aumenta fair value e conferma Add

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il(aper azione da 2,27 euro, per un potenziale upside del 104%) e confermato la) sul titolo(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti ricordano che, tra ottobre 2024 e aprile 2025,ha acquisito D'Arena, Centro Diagnostico Rubano e Centro Medico Aurora, espandendosi in due nuove regioni; il gruppo opera ora in quattro regioni con oltre 32 milioni di euro di fatturato annuo pro-forma e sei acquisizioni rilevanti completate da gennaio 2023. A dicembre 2024,ha firmato l'acquisizione di uno spin-off di Picenum Plast (oltre 48 milioni di euro di fatturato e 13 milioni di euro di EBITDA nell'esercizio 2023), comprendente le sue attività di produzione di tubi in PE e PVC, con l'obiettivo di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva.