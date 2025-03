Alphabet, accordo per l'acquisizione di Wiz per 32 miliardi di dollari

Alphabet

(Teleborsa) -, controllata da, ha annunciato di aver, una piattaforma leader per la sicurezza cloud con sede a New York,, soggetto ad aggiustamenti di chiusura, in una transazione interamente in contanti. Una volta conclusa, Wiz entrerà a far parte di Google Cloud.Questa acquisizione, la più grande della storia di Alphabet, rappresenta unnell'era dell'intelligenza artificiale: una migliore sicurezza cloud e la possibilità di utilizzare più cloud (multicloud).La combinazione di Google Cloud e Wiz, sostiene Alphabet: migliorerà notevolmente il modo in cui la sicurezza è progettata, gestita e automatizzata, fornendo una piattaforma di sicurezza end-to-end per clienti di tutti i tipi e dimensioni nell'era dell'intelligenza artificiale; scala i team di sicurezza informatica fornendo loro una piattaforma di sicurezza automatizzata;e gestione dei controlli di sicurezza per i clienti; proteggere dalle nuove minacce emergenti grazie all'avanzamento dell'intelligenza artificiale, prevenire le violazioni e aiutare le organizzazioni a rispondere alle violazioni in modo molto più efficiente;e, di conseguenza, la capacità dei clienti di utilizzare più cloud.I prodotti di Wiz continueranno a funzionare e a essere disponibili su tutti i principali cloud, tra cui, e saranno offerti ai clienti tramite una serie di soluzioni di sicurezza dei partner."Fin dai suoi primi giorni, la forte attenzione di Google alla sicurezza ci ha reso leader nel proteggere le persone online - ha detto- Oggi, le aziende e i governi che operano nel cloud sono alla ricerca di soluzioni di sicurezza ancora più solide e di una maggiore scelta nei provider di cloud computing. Insieme, Google Cloud e Wiz daranno una spinta alla sicurezza del cloud migliorata e alla capacità di utilizzare più cloud".