Vertice Nato: l'Ucraina diventerà il 33esimo membro dell'Alleanza

(Teleborsa) - "Non si tratta di se ma di quando". Dopo le parole pronunciate settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden l'adesione dell'Ucraina alla Nato appare sempre più vicina. All'indomani degli attacchi della Russia contro un ospedale pediatrico a Kiev, al suoa Washingtongarantendogli il tanto agognato ingresso nel patto difensivo.Nella dichiarazione finale del vertice – stando a quanto hanno rivelato due funzionari a Politico –per definire il percorso di Kiev verso l'adesione, stabilendo questa volta nero su bianco una scadenza. Nella bozza, che sarà finalizzata e pubblicata oggi si dichiara infatti esplicitamente che, una volta attuate tutte le riforme democratiche,"L'Alleanza vede la Russia come suo nemico e avversario e partecipa al conflitto in Ucraina, lottando per l'Ucraina", ha dichiarato ilSul tavolo del summit ancheche, secondo fonti dell'amministrazione americana, potrebbero comprendere Patriot e F16. "Stiamo facendo e faremo sempre di tutto perché i terroristi russi perdano", ha dichiaratoal suo arrivo nella capitale americana. Ilha da parte sua condannato il massiccio attacco russo di lunedì sottolineando che in questi giorni "saranno prese decisioni per rafforzare ulteriormente il nostro sostegno a Kiev: la Russia deve accettare una soluzione in cui l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente".ha ringraziato gli Stati Uniti per i nuovi sistemi Patriot, affermando però che il recente attacco della Russia su Kiev dimostra che non sono sufficienti. "Ancora una volta, grazie mille per questa decisione su cinque sistemi Patriot aggiuntivi. Aiuteranno ovviamente. Non è abbastanza, non è mai abbastanza", ha detto Zelensky da Washington a margine del vertice Nato. Il presidente ucraino ha quindi osservato che le forze russe stanno schierando vari tipi di nuove armi. "Dobbiamo anche andare avanti: fare passi forti con la difesa aerea di diversi tipi, più di uno", ha affermato Zelensky.Oltre alla, per coordinare aiuti, addestramento e logistica per Kiev, gli altri punti fondamentali che il vertice negli Stati Uniti intende finalizzare per blindare l'Ucraina anche in caso di un cambio alla Casa Bianca sono lae il trasferimento a Bruxelles, nel quartier generale della Nato, del coordinamento del Gruppo di contatto. Infine, attribuire più poteri alun uomo di Biden che gli alleati intendono far rimanere al suo posto, rafforzato, anche in caso di vittoria di Donald Trump. Con il rischio non così remoto che il nuovo inquilino della Casa Bianca non sia né propenso a continuare a fornire aiuti all'Ucraina né a tollerare che gli Stati Uniti spendano di più per la difesa,Quando Biden si è insediato erano soltanto 9 i Paesi che spendevanooggi sono oltre 23. "Il 2% è il minimo, dobbiamo fare di più", ha ammonito il segretario generale al Forum dell'industria della difesa ricordando che dieci anni fa erano soltanto due gli alleati che investivano quella percentuale.