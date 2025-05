Hotiday, round da 5,5 milioni di euro guidato da P101 SGR

(Teleborsa) - La startup travel techha annunciato un. Il round di finanziamento è stato guidato da P101 SGR, player leader del venture capital italiano con focus internazionale, e ha visto la partecipazione di 40Jemz e di business angel sia italiani che internazionali.Il perfezionamento del round consentirà alla startup diin Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, aumentare i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni con nuove strutture in località turistiche d'eccellenza e ampliare il team.Hotiday, nata nel 2022 da un'idea di Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, è il. Le camere, selezionate da Hotiday in un'area specifica degli hotel partner, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate con servizi aggiuntivi. Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo."Stiamo costruendo qualcosa che nel settore dell'hospitality non ha precedenti - affermadi Hotiday - In un mercato ancora fortemente legato a logiche tradizionali, abbiamo introdotto una visione chiara, ma innovativa che dà valore agli albergatori con cui collaboriamo e offre un'esperienza migliore per i viaggiatori: digitale, fluida e senza penseri. I risultati raggiunti e questo nuovo finanziamento ci danno la conferma che siamo sulla strada giusta e ci spingono a pensare ancora più in grande".A fronte dell'operazione annunciata oggi,, fondo sostenuto anche dall'Unione Europea attraverso il Fondo InvestEU e CDP Venture Capital SGR anche attraverso il fondo Digital Transition - PNRR, che utilizza le risorse stanziate dall'UE tramite l'iniziativa NextGeneration EU, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese."Siamo entusiasti di supportare la nuova fase di crescita di Hotiday, società che ha saputo innovare un settore tradizionale come quello alberghiero, identificando un bisogno specifico a cui ha risposto con una soluzione tecnologica efficace - ha detto- P101 metterà al servizio di Hotiday il proprio track record decennale nel traveltech e il proprio network, per sostenerne l'ulteriore sviluppo: grazie a un team di elevate competenze e ad una sofisticata tecnologia proprietaria, e con il nostro supporto continuo, siamo certi che la società arriverà in tempi rapidi ad esprimere pienamente il suo grande potenziale non solo in Italia, ma anche a livello internazionale”.