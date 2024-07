Brunello Cucinelli, crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo semestre

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Il primo semestre del 2024 disi è concluso con unpari a 620,7 milioni di euro, in crescita del +14,1% a cambi correnti (+14,7% a cambi costanti).I risultati di vendita - si legge in una nota - "ci hanno permesso di raggiungere nel secondo trimestre ricavi pari a 312 milionidi euro, superiori rispetto ai 309 milioni di euro del primo trimestre". Questi numeri rappresentano un "segnale chiaro della sostenibilità e concretezza del nostro progetto di crescita" per il 2024, che prevediamo intorno al +10%. Nella seconda metà del 2024, consideriamoattentamente le significative basi di comparazione del 2023, quando avevamo riportato il fatturato più elevato di sempre nel secondo semestre dell’anno.Solido e bilanciato il contributo di tutte le(Americhe +19,4%, Europa +9,0%, Asia +14,3%) e dei(Retail +14,7%, Wholesale +13,1%).della Casa di Moda ha commentato: "Il primo semestre di questo anno si è chiuso con deisotto il profilo del fatturato e vista la qualità delle vendite, ci aspettiamo altrettanto nei profitti. Ci sembra che il brand viva un. Questo ci porta a confermare il nostro progetto di crescita del fatturato per il 2024 intorno al 10% e gli adeguati profitti. Dopo tre anni di accurato lavoro, presenteremo tra qualche giorno in Milano alla stampa mondiale il nuovo sito dell’azienda immaginato e costruito insieme all’Intelligenza Artificiale, che ci sembra rappresenti forse uno dei primi al mondo. Per noi significa qualcosa di straordinario che crediamo permetterà ai nostri dipendenti di guardare all’Intelligenza Artificiale con entusiasmo, confidenza e familiarità. Essendo quasi terminata la campagna vendite primavera estate 2025 da uomo ed iniziata quella da donna, visti gli ordini in portafoglio e gli ottimi sell-out primavera estate 2024,, intorno al 10%".