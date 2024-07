Eurizon, ottimismo su tutte le asset class nella seconda parte del 2024

(Teleborsa) -, da cui emergono segnali favorevoli a livello globale. Questo contesto si traduce in: azioni, reddito fisso e mercati dei crediti. È questo l'outlook per la seconda metà del 2024 di Eurizon, la società attiva nell’asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato a Madrid durante un incontro con la stampa.L'asset manager sostiene che lesi trovano ora in una, poiché la crescita economica ha finora resistito all'inasprimento della politica monetaria,la politica monetaria, ma la strada per isia nell'Eurozona che negli Stati Uniti.Il 2024 è il, il primo con un mix inflazione/crescita finalmente stabilizzato. Questo contesto è positivo per tutti i principali mercati, che hanno ancora spazio per andare avanti anche se hanno già scontato molte buone notizie."All'interno dell'universo obbligazionario - ha dichiarato, Head of Macro Research di Eurizon - ia scadenza offerti dai titoli di Stato sonosu tutte le scadenze. In particolare, le, mentre le obbligazioni più lunghe rappresentano un'interessante polizza assicurativa contro il rischio di un inatteso rallentamento dell'economia"."Glie in particolare le- ha aggiunto Conti - sono saliti molto, ma il. Le valutazioni non sono così tight in generale e laper i mercati se, come crediamo, il ciclo economico globale continuerà almeno fino al 2025 e 2026".Durante l'incontro, CEO di Eurizon SLJ Capital, si è soffermato sul contesto di, che dovrebbe costituire uno scenario, compresa la Cina. Il manager ha aggiunto commenti positivi sull'India, pur senza "amare" questo mercato, e ha concluso ricordando che l'evoluzione economica cinese non è paragonabile a quella del Giappone, raccomandando di non escludere mai di investire nel gigante asiatico.