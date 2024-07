RBC annuncia una serie di nomine dopo l'acquisto di HSBC Bank Canada

Royal Bank of Canada

(Teleborsa) -(RBC) ha annunciatoe rafforzare ulteriormente l'attenzione dell'organizzazione sui clienti, a seguito dell'acquisizione trasformativa di HSBC Bank Canada (per 13,5 miliardi di dollari canadesi). I cambiamenti entrano in vigore dal 1° settembre 2024.Oltre alle nomine, data la crescita significativa nel settore, RBC ha annunciato che questa attività diventerà, a partire dal quarto trimestre del 2024. Poiché RBC ha oltre 15 milioni di clienti, inclusa una base in crescita dei clienti commerciali, la nuova struttura è progettata per rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei clienti e differenziare ulteriormente la banca sul mercato. Con questo cambiamento, RBC Direct Investing passerà al segmento Wealth Management., attualmente Group Head, RBC Wealth Management and Insurance, diventeràdi RBC. Nella sua nuova veste, Guzman rimarrà membro del Group Executive (GE), riportando al CEO Dave McKay. Fornirà consulenza sulle priorità aziendali e fornirà copertura RBC senior ad alcuni dei più importanti clienti individuali, familiari, aziendali, istituzionali e governativi della banca.