Bank of Canada, Macklem: nuova crisi con dazi, impatto potrebbe essere grave

(Teleborsa) - "Il conflitto commerciale con gli Stati Uniti può pesare sull'attività economica, aumentando al contempo prezzi e inflazione. Il Consiglio direttivo, data la necessità di valutare sia le pressioni al rialzo sull'inflazione derivanti da costi più elevati, sia le pressioni al ribasso derivanti da una domanda più debole". Lo ha affermato, dopo la decisione di abbassare i tassi di 25 punti base al 2,75% "Sebbene sia troppo presto per vedere un impatto significativo delle nuove tariffe sull'attività economica, i nostri sondaggi suggeriscono che le minacce di nuove tariffe e l'incertezza sulle relazioni commerciali tra Canada e Stati Uniti stanno", ha sottolineato Macklem. Inoltre, i sondaggi suggeriscono anche che "le intenzioni delle aziende di aumentare i prezzi sono aumentate poiché devono far fronte a costi più elevati correlati sia all'incertezza che alle tariffe. Allo stesso tempo, le aspettative di inflazione sono aumentate poiché i canadesi si preparano alla possibilità di prezzi più alti"."Abbiamo concluso il 2024 su solide basi economiche - ha detto il governatore - Ma. A seconda dell'entità e della durata delle nuove tariffe statunitensi, l'impatto economico potrebbe essere grave. La sola incertezza sta già causando danni"."La politica monetaria non può compensare gli impatti di una guerra commerciale - ha sottolineato Macklem - Ciò che. Il Consiglio direttivo si concentrerà sulla valutazione della tempistica e della forza sia della pressione al ribasso sull'inflazione da parte di un'economia più debole sia della pressione al rialzo da parte di costi più alti".