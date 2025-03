USA, Trump raddoppia dazi su acciaio e alluminio canadese al 50%

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha ordinato alla sua amministrazione didi un ulteriore 25%, portando i dazi totali al 50% a partire da mercoledì mattina."Sulla base dell'Ontario, Canada, che impone una tariffa del 25% sull'elettricità in arrivo negli Stati Uniti, ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una tariffa AGGIUNTIVA del 25%, al 50%, su tutto l'ACCIAIO e l'ALLUMINIO IN ARRIVO NEGLI STATI UNITI DAL CANADA, UNA DELLE NAZIONI CON LE TARIFFE PIÙ ELEVATE AL MONDO - ha scritto sul suo profilo social Truth - Ciò entrerà in vigore DOMANI MATTINA, 12 marzo. Inoltre, ildal 250% al 390% su vari prodotti caseari statunitensi, che è stata a lungo considerata scandalosa"."A breve dichiarerò un'emergenza nazionale per l'elettricità nell'area minacciata - ha aggiunto - Ciò consentirà agli Stati Uniti di fare rapidamente ciò che deve essere fatto per alleviare questa minaccia abusiva da parte del Canada., il che, essenzialmente, chiuderà definitivamente l'attività di produzione automobilistica in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Stati Uniti! Inoltre, il Canada paga molto poco per la sicurezza nazionale, contando sugli Stati Uniti per la protezione militare. Stiamo sovvenzionando il Canada per un totale di oltre 200 miliardi di dollari all'anno. PERCHÉ??? Questo non può continuare. L'unica cosa sensata è che il Canada diventi il ??nostro amato Cinquantunesimo Stato. Ciò farebbe scomparire completamente tutte le tariffe e tutto il resto. Le tasse dei canadesi saranno ridotte in modo sostanziale, saranno più sicuri, militarmente e in altro modo, che mai, non ci saranno più problemi di confine settentrionale e la nazione più grande e potente del mondo sarà più grande, migliore e più forte che mai".