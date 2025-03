Incontro ANGI alla Camera: investimenti a sostegno della sicurezza europea e innovazione tecnologica

(Teleborsa) - Oggi, 26 marzo 2025, si è svolto un nuovo incontro presso la Camera dei deputati, organizzato dall’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con il tavolo tecnico dal titolo "". Il tavolo tecnico ha affrontato l’interconnessione tra trasformazione digitale, strategia di investimento e sviluppo delle imprese nel contesto delle priorità europee:L’evento ha riunito esperti delper analizzare le opportunità offerte dalla transizione digitale e tecnologica, mantenendo standard di sicurezza in un panorama geopolitico in mutamento. Particolare attenzione è stata data alla sicurezza europea, innovazione tecnologica e sostenibilità al fine di individuare linee guida strategiche e tecnologie innovative per la sfida italiana ed europea.Numerosi esponenti della società civile e della classe dirigente, manager e accademici sono stati presenti: On. Alessandro Giglio Vigna Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati; On. Simone Billi Commissione Affari Esteri e Comunitari; William Nonnis Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità PNRR; Fabrizio Spada Direttore Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Agostino Ghiglia Componente del Garante per la protezione dei dati personali; Maria Pia Giovannini Presidente CDTI Roma; Vincenzo Santoro Consigliere e Presidente della Commissione IA del CDTI; Giuseppe Alverone Consulente, Formatore e Divulgatore specializzato in Privacy e Cybersecurity e già DPO dell’Arma dei Carabinieri; Alessio Mezza Ricercatore Associato del centro di Torino Istituto Italiano di Tecnologia accompagnato da Livia Gelosi Administrative Supervisor Directorate Communication and External Relations Ufficio Relazioni Istituzionali Istituto Italiano di Tecnologia; Sara Massoli PhD ricercatrice Enea, Direzione Trasferimento Tecnologico, servizio Innovazione per la Pubblica Amministrazione; Gianluca Duretto Professore su pagamenti digitali, blockchain e criptovalute, esperto di fintech ed identità digitale, advisor di PagoPA; Daniele Menniti Professore e PhD Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; Gianluca Attura CEO Cyber Circle; Andrea Brugora Special Projects Manager Banca Ifis; Marco Di Luzio CISO Tinexta Cyber; Amedeo Muro Direttore Commerciale Mercato Pubblica Amministrazione, Difesa e Trasporti ServiceNow; Paola Biggio Responsabile Sviluppo Partnership Mama Industry.A condurre i lavori ilche ha così commentato: "Il tema della sicurezza europea e degli investimenti per l'innovazione digitale devono essere alla base della crescita e dello sviluppo sociale ed economico in Italia e in Europa. Le imprese chiedono incentivi e armonizzazione delle normative, le università l'opportunità di far crescere il trasferimento tecnologico. In questo nuovo importante tavolo di confrontole cui le istanze presentate alle diverse autorità parlamentari, in particolare alla Commissione Affari Europei della Camera e della Commissione Esteri di Montecitorio, possano essere stimolo per un orientamento nelle future normative e azioni parlamentari e di Governo ad una maggiore visione di sviluppo e investimenti verso una maggiore sburocratizzazione dei processi e verso nuovi investimenti per la ricerca a sostegno delle imprese, delle startup e degli atenei italiani. Come ANGI siamo lieti di vivere questo percorso da protagonisti e di portare il nostro importante supporto al legislatore e alle autorità parlamentari per questi momenti di dibattito e confronto, fondamentali per promuovere la concertazione tra i diversi stakeholder del mondo innovazione".