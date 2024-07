Generali, Barclays alza target price e conferma Underweight

Barclays

Generali

AXA

Zurich

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 21 euro) ilsu, colosso italiano delle assicurazioni, confermando la" in vista dei risultati del secondo trimestre 2024. La revisione della raccomandazione è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, nel quale è stato anche alzato il target price a 43,50 euro per azione (da 43 euro) su Sampo.In generali, con gli aumenti dei prezzi saldamente al di sopra dell'inflazione su tutta la linea ormai da diversi trimestri, gli analisti prevedono di vedere i margini retail migliorare sequenzialmente nella maggior parte dei mercati europei. Ilper il secondo trimestre, con diversi eventi naturali negli Stati Uniti e in Europa, in particolare le inondazioni nel sud della Germania.Con iin corso per la maggior parte dei composites a grande capitalizzazione e la stagione degli uragani ancora alle porte per i riassicuratori, in questa fase Barclays vede uno spazio limitato per sorprese positive. Tuttavia, idovrebbero continuare ad aumentare in media, il che è di supporto per le prospettive di rendimento del settore.Gli analisti mantengono la lororelativa per(Overweight e TP a 39 euro) a causa dello sconto di valutazione ingiustificato e della possibilità di un'ulteriore ottimizzazione della gestione del capitale e della liquidità; e per(Overweight e TP a 520 CHF), poiché vedono la possibilità di sorprese positive sugli utili che porteranno a revisioni positive del consensus.