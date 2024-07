MAIRE, a Tecnimont e Nextchem studio ingegneria per impianto ammoniaca verde in India

Maire

(Teleborsa) -annuncia che(Integrated E&C Solutions), attraverso la controllata indiana Tecnimont Private Limited, in collaborazione con(Sustainable Technology Solutions), si è aggiudicata da Sembcorp Green Hydrogen India uno(fase 1 del Front-End Engineering esign)Lo studio, lo strumento digitale di NextChem che mira adella produzione di energia rinnovabile, con conseguente beneficio in termini di capex e opex del ciclo vita dell'impianto. ArcHy sfrutterà i profili di energia rinnovabile prodotta, raccolti nell’arco di un anno in diverse condizioni atmosferiche, per dimensionare i componenti dell'impianto (come gli elettrolizzatori e i sistemi di stoccaggio) e gli impianti di ammoniaca verde, con l'obiettivo didell'ammoniaca.Sulla base dei risultati di questa analisi,fornendo servizi di ingegneria altamente specializzati."Il nostro impegno nella transizione energetica a livello internazionale, in particolare nei progetti di ammoniaca verde, testimonia l'affidabilità del Gruppo nel proporre, anche grazie al nostro approccio integrato e sinergico, soluzioni tecnologiche e di ingegneria che rispondono alle esigenze di decarbonizzazione dell’industria e di efficienza dei costi", sottolinea, CEO di MAIRE.