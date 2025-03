UE autorizza acquisizione di Hellenic Healthcare da parte di Pure Health

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Hellenic Healthcare del Lussemburgo da parte di Pure Health Holding degli Emirati Arabi Uniti. La transazione riguarda principalmente il settore sanitario in Grecia e Cipro.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, dato che le società non sono attive negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.