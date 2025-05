Wall Street in rally

Dow Jones

Astrazeneca

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che mostra un guadagno dell'1,59% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.719 punti. Ottima la prestazione del(+1,89%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,56%).Gli investitori guardano all'annuncio dell'accordo sul commercio tra Stati Uniti e Regno Unito aspettando possibili sviluppi dai colloqui con la Cina che si terranno in Svizzera, nei prossimi giorni.Sul fronte banche centrali, ieri laha mantenuto invariati i tassi di interesse, acutizzando di fatto lo scontro tra la Casa Bianca e il presidente dell'istituto Jerome Powell, sulle diverse vedute in merito alle decisioni di politica monetaria. Oggi la Bank of England ha deciso, come atteso, di tagliare dello 0,25% il costo del denaro.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,41%),(+2,40%) e(+2,35%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,29%),(+3,99%),(+3,79%) e(+3,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+7,20%),(+5,63%),(+5,50%) e(+5,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,50%.