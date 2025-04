UE sospende per 90 giorni i contro-dazi sui metalli nei confronti degli USA

(Teleborsa) - L'ha annunciato cheper i dazi del 25% imposti il mese scorso dal presidente Donald Trump sulle esportazioni di acciaio e alluminio dell'UE."Abbiamo preso atto dell'annuncio del Presidente Trump.", ha commentato la presidente della Commissione europea,"Mentre finalizzeremo l'adozione delle contromisure dell'UE, che hanno ottenuto un, le sospenderemo per 90 giorni - ha detto - Se i negoziati non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore. I lavori preparatori per ulteriori contromisure continuano. Come ho già detto, tutte le opzioni rimangono sul tavolo".Ieri, il Consiglio dell'UE aveva votato a favore dell'imposizione di dazi fino al 25% su merci statunitensi per un, tra cui soia e motociclette, come ritorsione per i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. "La risposta è inferiore a 1:1, con un impatto su merci statunitensi per un valore pari allo 0,14% del PIL e con prodotti provenienti da stati repubblicani", aveva fatto notare Danske Bank. "La Commissione punta a un accordo tariffario "zero a zero" con Trump e a un aumento degli acquisti di energia dagli Stati Uniti, ma le prospettive rimangono incerte", aveva aggiunto.La decisione arrivadel 20% colpissero quasi tutte le esportazioni dell'UE. L'aliquota resta comunque al 10%, un livello superiore rispetto allo scenario pre-Trump.Oltre al dazio del 25% sulle esportazioni di acciaio e alluminio dell'UE, gli Stati Uniti hanno imposto una. Negli scorsi giorni Trump ha dichiarato che annuncerà dazi aggiuntivi su legname, chip semiconduttori e prodotti farmaceutici, anche se al momento non c'è certezza su queste mosse.