BEI, Cda approva 8,4 miliardi di euro di nuovi finanziamenti

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione della(BEI) ha approvato oggidi nuovi finanziamenti. Serviranno a costruire case e scuole, sfruttare le energie rinnovabili, migliorare le reti idriche, di trasporto e di comunicazione e a potenziare l'innovazione e la crescita delle imprese in Europa e nel mondo. "Oggi abbiamo approvato 8,4 miliardi di € per nuovi progetti che miglioreranno la vita e le opportunità delle persone in tutta Europa e non solo – ha dichiarato la Presidente della BEI–. I finanziamenti riguardano anche nuove scuole in Francia, migliori collegamenti ferroviari in Polonia e il potenziamento delle reti idriche in Finlandia. Abbiamo inoltre convenuto di sostenere la costruzione di migliaia di nuove abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili in Germania, Spagna e Svezia."La seduta di luglio del Consiglio di amministrazione si è svolta alla vigilia di un vertice sull’ospitato dalla BEI. L’evento, che si terrà giovedì 18 luglio, sarà dedicato al potenziamento degli investimenti nel settore e alla condivisione delle migliori pratiche applicate agli interventi di edilizia abitativa sostenibile e ad alto impatto in tutta Europa.La Presidente Nadia Calviño ha aggiunto: “L’accesso alle abitazioni ai è certamente una sfida. Per superarla dobbiamo agire di concerto con i protagonisti di primaria importanza nazionali ed europei, pubblici a privati. Domani ospiterò una prima riunione alla quale parteciperanno oltre 300 parti interessate fondamentali con l’obiettivo di potenziare il sostegno finanziario alle abitazioni sostenibili, a prezzi accessibili, convenienti sia per il clima che per le famiglie europee.”