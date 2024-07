U.S. Bancorp, utile in calo nel secondo trimestre con NII inferiore

U.S. Bancorp

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche statunitensi, ha chiuso ildel 2024 con undi 1,62 miliardi di dollari e un utile per azione ordinaria di 0,98 dollari, entrambi rettificati per una voce notevole di 26 milioni di dollari per un aumento del fondo della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Ciò si confronta con 1,79 miliardi di dollari, o 1,12 dollari per azione, un anno prima.sono stati pari a 6,87 miliardi di dollari, inclusi 4,05 milioni di dollari di proventi da interessi netti su base imponibile equivalente. Il reddito da interessi netti () è sceso di circa il 9% a 4,05 miliardi di dollari."Abbiamo continuato a investire per il futuro gestendo con prudenza le nostre spese operative, con diminuzioni trimestrali collegate e anno su anno delle spese non legate agli interessi - ha commentato- In questo trimestre, i parametri del credito hanno continuato a comportarsi in linea con le aspettative e riteniamo che i nostri livelli di riserva siano adeguati per le perdite future".