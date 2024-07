Comunicazioni digitali, AGCOM: mercato vale oltre 27 miliardi

(Teleborsa) - "Nell’anno appena trascorso continuano ad essere. È un cambio di era e di paradigmi che sta modificando la vita dei cittadini, delle aziende e delle istituzioni", ha affermato il, presentando la"Il digitale ormai caratterizza e connette tutti i mercati di competenza dell’Autorità, rendendo, tra l’altro, sempre più attuale, significativa e vincente, anche rispetto ad altre esperienze europee, l’impostazione convergente tra reti e contenuti, voluta dal legislatore 27 anni fa, quando l’Autorità fu costituita", ha aggiunto il presidente dell'Authority, ricordando che "le sfide imposte dal web sono globali e l’unico modo per affrontarle è quanto meno l’ambito continentale".Nel settore delle, il valore del mercato nel 2023, arrestando una tendenza alla riduzione in atto da anni, che lascia il mercato in flessione di circa il 10% rispetto al 2019 (oltre 2,9 miliardi di euro in valore). Lecomplessive sono stimate in circa, risultando in crescita sia su base trimestrale (+100 mila linee circa), che su base annua (+110 mila) controbilanciando la flessione delle linee DSL."Il mercato - ha ricordato Lasorella - è stato caratterizzato dastrutturali degli operatori, primo tra tutti, ovviamente, la, ma anche il processo di consolidamento che ha visto coinvolte, rispettivamente il quarto ed il secondo operatore sul mercato italiano"."Ildella rete fissa costituisce unimportanza per il comparto delle comunicazioni elettroniche nel nostro Paese, - ha sottolineato il Presidente - dal quale conseguono modifiche altrettanto fondamentali alla struttura dell’offerta e della domanda dei relativi servizi. Tale trasformazioneper l’attività regolamentare di AGCOM".L'Authority ha effettuato una nuovae che ha portato ad individuare aree del Paese pienamente concorrenziali, in cui sono stati rimossi gli obblighi regolamentari imposti a TIM, nonché i cosiddetti Comuni contendibili, nei quali è stato alleggerito l’obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di accesso attivi (VULA). Per i servizi diè stato, invece,l’obbligo generale di fornitura a".Il mercato dei media (televisione, radio, quotidiani e periodici) valeva nel 2023 circa(nel 2019 erano 12,2): al suo interno continua a crescere il peso relativo della; larimane sostanzialmente stabile, mentre è in calo progressivo e strutturale la quota cumulata di"Queste tendenze, evidentemente connesse alla rivoluzione digitale hanno effetti molteplici, investendo le dinamiche concorrenziali, la protezione dei consumatori e anche la tutela dei princìpi del pluralismo: in tale prospettiva esse richiedono sempre più un allineamento delle tutele e, più in generale, delle regole, tra settore audiovisivo tradizionale e settore audiovisivo digitale", ha spiegato Lasorella, avvertendo anche l'esigenza di unae di una"Per quanto riguarda la, la cosiddetta TV connessa restituisce all’apparecchio televisivo una rinnovataitaliane", ricorda il Presidente, mettendo in luce i cambiamento indotto daled aspetti quali la corretta, la tenuta della rete e la, ma anche la tutela contro ladelle notizie e i discorsi d’odio, la, la tutela dei minori.Altro aspetto da considerare a ilinformativo durante le, che ha portato l'Autorità ad unadi parola sui mezzi di informazione.A proposito dei, anche nel 2023, il mercato ha evidenziato una, ormai in atto da diversi anni, connessa all’espansione dell’e quindi della spedizione e del recapito dei pacchi, cui fa però da contraltare il declino dellacorrispondenza tradizionale.Nel contempo, l’evoluzione del mercato - ha sottolineato Lasorella - pone in modo sempre più intenso la questione delle caratteristiche e del significato delnonché quella di un, diffusi capillarmente sul territorio nazionale.Passando all’esame dei s, l'authority ha mesos in luce che "laè quella dell’", che rappresenta lae vede l'AGCOM "collaborare attivamente con gli altri Coordinatori dei servizi digitali nell’ambito del Board europeo per i servizi digitali, per individuare, insieme e con la Commissione europea, le migliori soluzioni per un approccio coordinato ed efficace, che costituisce l’essenza stessa della regolazione europea in questo settore".Lasorella ha ricordato i numerosi provvedimenti assunti dall'Autorità rispetto a, come TikTok e Youtube, l'attenzione posta ale alla verifica dell’età effettiva degli utenti ee la corretta, che considera "una questione cruciale per il mondo dell’editoria e, in generale, per il pluralismo informativo".Lasorella ha poi fatto cenno ad una serie di altre tematiche che impegnato l'autorità: dalal contrasto al secondary ticketing (rivendita di biglietti per gli spetta coli e concerti), dalalle iniziative in tema di"All’orizzonte, nemmeno tanto lontano, come dicevo all’inizio, c’è la. - prosegue il Prsidente dell'AGCOM - Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificialecostituisce ilcon lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale in Europa, e il duplice obiettivo di faredell’Unione un ecosistemae, al contempo, diche alcune applicazioni comportano per i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini ed utenti europei"."La chiave per affrontare la sfida del digitale - afferma Lasorella - è certamenteed in particolare di tutte le Autorità competenti nei vari settori, coordinando gli sforzi in un’ottica di sistema" e rafforzando la cooperazione con l’Antitrust ed il Garante della Privacy.Sotto il profilo più strettamente economico, Lasorella ha ricordato che, ma è finanziatadal contributo degli operatorie questo pone un problema di, ed in particolare del contributo, ora parcellizzato, a causa di una serie di interventi legislativi occasionali e frammentari."Tale situazione rischia, da un lato, di far smarrire proprio quella vocazione unitaria e convergente che è uno dei punti di forza dell’Autorità - si sottolinea - potenzialmente trasformandola in un aggregato di nove autorità distinte, peraltro con sovrapposizioni e duplicazioni; dall’altro, di non consentire di reperire le risorse per le attività non espressamente coperte da uno specifico contributo, ovvero quelle per le quali i contributi di anno in anno raccolti si rivelino insufficienti.Di qui la necessità di, di cui sia ribadita, secondo la migliore giurisprudenza di Cassazione e del Consiglio di Stato, la