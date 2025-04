Lockheed Martin, utile primo trimestre sale a 1,7 miliardi di dollari

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, ha annunciato undi 18 miliardi di dollari nel, rispetto ai 17,2 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024. L'è stato di 1,7 miliardi di dollari, pari a 7,28 dollari per azione, rispetto a 1,5 miliardi di dollari, pari a 6,39 dollari per azione, di un anno fa.Ilè stato di 1,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, rispetto a 1,6 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024. Ilè stato di 955 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024."Loanche nel primo trimestre del 2025, con una crescita del fatturato del 4% su base annua e una generazione di free cash flow di 955 milioni di dollari. Abbiamo continuato a investire nell'azienda con oltre 850 milioni di dollari in ricerca e sviluppo e spese in conto capitale nel trimestre e restituito 1,5 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni - ha dichiarato il- Questi solidi risultati del primo trimestre rafforzano la fiducia nella nostra capacità di raggiungere la guidance finanziaria per l'intero anno 2025, presentata a gennaio, a dimostrazione della resilienza e dell'adattabilità delle attività di Lockheed Martin in un contesto geopolitico e tecnico altamente dinamico"."Ci concentriamo sull'eccellenza operativa per guidare l'esecuzione tempestiva ed efficiente del nostro- ha continuato Taiclet - Continuiamo a impegnarci per realizzare la nostra visione di sistemi digitali e interoperabili e stiamo allineando le nostre roadmap di missione per supportare al meglio le esigenze di sicurezza in rapida evoluzione dei nostri clienti, sia a livello nazionale che globale. Questa attenzione, unita alla comprovata esperienza di Lockheed Martin in termini di innovazione e performance, continua a tradursi in nuovi contratti, tra cui i recenti contratti missilistici per i missili di precisione THAAD e JASSM/LRASM, nonché l'estensione della vita operativa del Trident II D5, che ammonta a un valore fino a 10 miliardi di dollari di lavori futuri".