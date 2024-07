Fidia, ok CONSOB a prospetto informativo. Turnaround ancora in corso

Fidia

(Teleborsa) -relativo all'ammissione alle negoziazioni di 22.773.146 azioni, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni sottoscritte nell'ambito del connesso prestito obbligazionario convertibile cum warrant.Su richiesta della CONSOB, la società ha fornito una serie di informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. In primis, viene sottolineato che, anche ad esito dell'adempimento degli obblighi di pagamento connessi al Concordato,, caratterizzata da posizioni debitorie scadute ed iniziative di reazione dei creditori del Gruppo.Inoltre, alla Data del Prospetto Informativo ile non vi è certezza circa gli esiti di tale processo. La prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo è strettamente legata sia alla capacità dell'Emittente di reperire risorse finanziarie secondo tempi e misure coerenti rispetto alle esigenze finanziarie tempo per tempo emergenti nell'arco dei dodici mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo sia alla piena realizzazione del Piano Industriale 2024-2027 secondo le misure ed i tempi ivi previsti."Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, qualora successivamente ad un investimento in Azioni dell'Emittente il presupposto della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo venisse meno, il, incorrendo così l'Azionista in una perdita totale del capitale investito", si legge nella nota.