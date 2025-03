Consob, Nava: sulle revolving doors abbiamo completamente esagerato

(Teleborsa) - Guardando alla Commissione della Consob, ", che diventa non necessariamente efficiente". Lo ha affermato, oggi in Commissione europea e in passato presidente della Consob, all'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi."E non è chiarissimo, se si vuole accompagnare le società al mercato, perchè avere cinque persone che intervengono - ha aggiunto -. La diminuzione dei commissari va nella direzione della razionalizzazione dell'autorità.Un altro punto critico, secondo Nava, è che "". Si tratta del fenomeno della "porta girevole", ovvero il flusso tra il mondo dei controllati e quello dei controllori."I commissari attuali hanno un cap sui salari e poi due anni di cooling-off, cosa che- ha detto - Sarebbe bello entrare in ottica di mercato e attirare la gente e quindi ci deve essere un meccanismo strutturato di revolving doors per passare dal mercato all'autorità. Ci sono mdi per evitare i conflitti di interesse, ma ci deve essere più legame tra Autorità e mercato".